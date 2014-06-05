Страны «Большой семерки» обещают Украине $18 млрд

Лидеры стран «Большой семерки» осудили действия России, которые нарушают суверенитет Украины, и подтвердили намерение прибегнуть к более строгим санкциям, если этого потребует ситуация.

Об этом говорится в принятом по результатам первого дня саммита заявлении G-7, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«Мы едины в осуждении продолжающегося нарушения со стороны Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Незаконное присоединение Россией Крыма, а также действия по дестабилизации восточной Украины являются неприемлемыми и должны быть прекращены. Эти действия нарушают основные принципы международного права и должны быть проблемой для всех стран», - говорится в заявлении.

В связи с этим лидеры стран «Большой семерки» подтвердили свое предыдущее решение ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые активно «поддерживают или осуществляют нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, которые угрожают миру, безопасности и стабильности Украины».

«Мы проводим суровую политику непризнания Крыма и Севастополя в соответствии с Резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. Мы готовы активизировать адресные санкции и осуществить значительные дополнительные ограничительные меры как плату России в случае, если этого потребует ситуация», - констатировали авторы заявления.

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Назвав недопустимым вмешательство РФ в суверенные дела Украины, G-7 заявила о поддержке украинского правительства и народа. «Мы призываем разоружиться незаконные вооруженные формирования. Мы призываем украинскую власть поддерживать взвешенный подход в проведении операции по восстановлению законности и порядка», - отметили лидеры «Большой семерки».

Кроме того, они заявили о полной поддержке существенного вклада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в деэскалацию кризиса. «Мы высоко оцениваем готовность украинских властей продолжить всеобъемлющий национальный диалог. Мы приветствуем Меморандум о мире и единстве, принятый Верховной Радой 20 мая, и выражаем пожелание, чтобы он был реализован в короткие сроки. Мы также призываем украинский парламент и правительство Украины продолжать проводить конституционную реформу, чтобы обеспечить основу для углубления и укрепления демократии и удовлетворения прав и надежд всех граждан во всех регионах Украины», - говорится в заявлении.

Лидеры «Большой семерки» приветствовали успешное проведение президентских выборов 25 мая. «Высокая явка избирателей подчеркнула решительность граждан Украины определить будущее своей страны. Мы поздравляем Петра Порошенко как избранного президента Украины и отдаем ему должное и призываем его обратиться ко всему народу Украины», - отмечается в заявлении.

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Кроме того, G-7 призвала Россию признать результаты выборов, завершить выведение своих вооруженных сил от границ с Украиной, остановить поток оружия и боевиков через границу и оказать свое влияние на вооруженных сепаратистов, чтобы они сложили оружие и отказались от насилия.

«Мы призываем РФ исполнить обязательства, которые она взяла в Женеве в рамках общего заявления, и сотрудничать с правительством Украины по реализации планов обеспечения мира, единства и реформ»» - прибавили авторы заявления.

Также лидеры G-7 заявили о намерении продолжать работу с Украиной для поддержки ее экономического развития, суверенитета и территориальной целостности. «Мы призываем внедрять тяжелые реформы, которые будут иметь решающее значение для поддержки экономической стабильности и разблокирования роста, который возможен при участии частного бизнеса», - говорится в заявлении.

В этой связи лидеры стран «Большой семерки» приветствовали решение Международного валютного фонда утвердить для Украины программу в размере 17 млрд долларов, как и «другую двустороннюю и многостороннюю помощь и кредиты, в том числе около 18 млрд долларов, предусмотренных на сегодняшний день со стороны партнеров по G-7».

«Мы поддерживаем международный механизм координации донорской помощи для обеспечения эффективного предоставления экономической помощи и приветствуем намерение ЕС провести координационное совещание на высоком уровне в Брюсселе», - отреагировали лидеры на предложение Евросоюза.

Кроме того, они приветствовали продолжающиеся усилия по диверсификации источников поставки Украине газа, в том числе последние шаги ЕС в направлении обеспечения реверсивной поставки газа, и выразили надежду на успешное завершение переговоров, проходящих при содействии Еврокомиссии относительно транзита и поставки газа из РФ в Украину.

В последнем параграфе заявления лидеры «Большой семерки» коснулись темы Чернобыля. «Проекты, финансируемые донорами для создания в Чернобыле стабильной и экологически безопасной обстановки, достигли завершающей стадии. Признавая сложность этих новых в своем роде проектов, мы призываем все заинтересованные стороны приложить дополнительные усилия, чтобы довести их до завершения, и призываем участников проекта держать расходы под контролем. Это для нас остается одним из приоритетов», - заметили лидеры стран G-7.