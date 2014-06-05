Британские банки отказались кредитовать сделку ВР с "Роснефтью"

Британские банки HSBC и Lloyds вышли из сделки по организации кредита на $1,5-2 млрд для британской нефтегазовой компании ВР, сообщили Reuters и Bloomberg.

Компания собиралась потратить деньги на предоплату по контракту с "Роснефтью" о покупке у нее нефти и нефтепродуктов. Причины отказа в банках, BP и "Роснефти" не комментируют.

Источник Reuters говорит, что "решение оставить сделку было принято, чтобы не смущать правительство (Британии; владеет 40% долей в банке), учитывая нынешнюю ситуацию в отношениях с Россией". "Я думаю, что Lloyds не хотел "идти наверх", чтобы просить разрешения",— полагает собеседник агентства. Другими кредиторами должны были выступить Deutsche Bank и Bank of China, в них вчера от комментариев отказались.

Как пишет «Коммерсант», "Роснефть" и ВР в декабре 2013 года договорились о продаже нефтепродуктов на $3,6 млрд. В феврале 2014 года совет директоров российской компании одобрил продажу ВР 270 тыс. тонн мазута и 100 тыс. тонн нефти на $273 млн. Предполагалось, что часть средств BP внесет в качестве предоплаты. "Роснефть" давно использует такую схему. Так, в 2013 году она договорилась об экспорте 360 млн тонн нефти в Китай с возможностью предоплаты в $67 млрд. По неофициальной информации, компания уже получила около $10 млрд. Предоплата используется и в контрактах госкомпании с трейдерами Glencore и Vitol (в 2013 году "Роснефть" получила 258 млрд руб.). Большая часть средств направляется на выплату по кредиту за покупку ТНК-ВР. В отчетах госкомпании говорилось, что в конце 2012 года она получила $31,4 млрд у синдиката международных банков, и также компания получила три кредита на $27 млрд на сроки от двух до пяти лет.

До сих пор ВР отрицала какие-либо проблемы из-за санкций, наложенных США из-за ситуации в Украине на ряд российских чиновников, бизнесменов и менеджеров компаний (в этот список включен и президент "Роснефти" Игорь Сечин). Так, глава BP Боб Дадли на Петербургском экономическом форуме заявлял, что "санкции касаются только личных дел Игоря Сечина". Кроме того, он называл "теоретическим упражнением" идею об отказе от закупок российской нефти Европой.

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С проблемами по привлечению финансирования уже столкнулся, например, СИБУР, сообщала Financial Times. Компания взяла у Сбербанка кредит на 27 млрд руб., после того как переговоры с иностранными банками были приостановлены из-за санкций против одного из ее совладельцев — Геннадия Тимченко.

Возможность ограничения доступа к финансовым ресурсам в мае признавал и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.