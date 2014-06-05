Швейцария заморозила 137 млн евро на счетах Януковича и его соратников

Швейцария сообщает о продвижении в расследовании дел против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Швейцарские банки заморозили 137 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу департамента международного права МИД Швейцарии Валентина Цельвегера.

В Швейцарии заблокировано в целом в пересчете 137 млн. евро, которые хранятся на счетах Януковича и его соратников. Как сообщил Цельвегер, речь идет о суммах, заблокированных по распоряжению швейцарских властей и прокуратуры. Так, по распоряжению правительства было заблокировано 55 млн. евро. Впоследствии прокуратура прибавила к этой сумме еще 82 млн. евро.

Против украинцев, оказавшихся в "черном списке" Швейцарии, в настоящее время расследуется семь уголовных дел, пишет информационное агентство AFP. Экс-президент Янукович и его соратники подозреваются в отмывании денег. Цельвегер отметил, что учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине, а именно - "хроническую коррупцию", швейцарские банки сейчас очень осторожно принимают украинские вклады.

Представитель швейцарского министерства иностранных дел напомнил, что решение о замораживании активов Януковича и его соратников было принято еще 26 февраля 2014 г. Он обратил внимание на то, что впервые блокирование счетов произошло так быстро. По словам Цельвегера, такая поспешность необходима для того, чтобы сохранить информацию для следствия и собственно деньги, чтобы вернуть их народу, у которого они были украдены.

Он отметил, что "Швейцария имеет достаточно опыта замораживания активов диктаторов и возврата их в страны происхождения". По его словам, за последнюю четверть века швейцарские власти вернули Нигерии, Перу, Гаити и другим странам в целом от четырех до пяти миллиардов швейцарских франков. По имеющимся уголовным делам в отношении украинцев применяются именно эти механизмы.

Как сообщал УНИАН, после отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестуючих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более сто человек, сотни были ранены.

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3 апреля и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издавал экс-президент Виктор Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ. Янукович и Захарченко сейчас скрываются в России.