Доллар на межбанке упал до 11,90 гривень

В четверг, 5 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,8500/11,9000 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,8500/11,9000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 16,2545/16,3930 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз 16,1280/16,2005 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 16,0760/16,1480 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3397/0,3455 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3397/0,3412 грн/рубль. К закрытию торгов цены поднялись 0,3398/0,3427 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7710 (-0.2540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3630.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,9000/12,0700, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0300. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9300/12,0000.

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