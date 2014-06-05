Европейский центробанк впервые опустил ставку по депозитам ниже нуля

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания понизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, установив новый рекорд, сообщается в пресс-релизе регулятора, передает ИТАР-ТАСС.

Аналитики ожидали более существенного изменения до 0,1%.

Впервые в истории еврозоны ставка по депозитам установлена ниже нуля: ЕЦБ опустил ее с 0 до -0,1%, как и прогнозировалось.

Наряду с этим Европейский центробанк изменил ставку по маржинальным кредитам значительнее, чем ожидалось: с 0,75% до 0,4% при прогнозе в 0,6%.

Читайте такжеИнфляция в Германии замедлилась до минимума за 4 года

Также сегодня Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5% годовых. Такая информация приводится на сайте банка.

На прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов - 375 млрд фунтов (около $630 млрд по текущему курсу).

Читайте такжеЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны

Банк Англии использует эти средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.