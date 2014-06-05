Иностранные инвестиции в РФ снизятся вдвое – исследование

Приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2014 году уменьшится вдвое по сравнению с прошлым годом - до 30 млрд евро, вследствие того что компании замораживают расширение бизнеса на фоне украинского кризиса, сообщил Венский институт международных экономических исследований, передает Прайм.

Это самое резкое снижение в Восточной Европе, отметил институт. Согласно прогнозу WIIW, приток капитала в 23 отслеживаемые им восточноевропейские страны упадет в 2014 году до 72,9 миллиарда евро с 97,3 миллиарда евро годом ранее.

«Два основных фактора влияют на прямые инвестиции в Восточную Европу разнонаправленно, - написал в обзоре сотрудник WIIW Габор Хунья. - С одной стороны, ускоряющийся рост экономики подстегивает прямые инвестиции. С другой стороны, российско-украинский конфликт тормозит рост и увеличивает инвестиционные риски в затронутых им странах».

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В первом квартале прямые иностранные инвестиции снизились в России и незначительно выросли в странах Балтии и Болгарии, которые сильнее других членов ЕС зависят от торговли с РФ, отмечает венский институт.

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