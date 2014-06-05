Международные резервы России за неделю сократились на $1,5 млрд
17:05, 05 июня 2014Финансы
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На 30 мая т.г. они составили $466,9 млрд.
Международные резервы России сокращаются / uk.wikipedia.org
Международные резервы России на 30 мая 2014 г. составили $466,9 млрд, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Банка России.
По состоянию на 23 мая они составляли $468,4 млрд — таким образом, за неделю они уменьшились на $1,5 млрд.
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