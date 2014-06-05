Кабмин заложил в проект бюджета-2015 рост ВВП на 1,7%, инфляцию - не выше 5,4%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2015 году на уровне 1,7% при годовой инфляции на уровне 5,4%, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя в Верховной Раде проект Основных направлений бюджетной политики на 2015 год.

«По оценкам экспертов, в первую очередь консенсус-прогноза, который проводило Министерство экономического развития и торговли, рост составит 1,7%. Его мы и поставили в бюджет. Таким образом, номинал валового внутреннего продукта будет составлять 1,686 триллиона гривень», - сказал глава Минфина. «Мы считаем, что декабрь к декабрю инфляция составит цифру не выше 5,4%», - добавил министр.

Также Кабинет министров планирует в 2015 году удерживать объем дефицита государственного бюджета в пределах 3% ВВП, а объем государственного долга - не выше 55% ВВП.

«Предлагается дефицит государственного бюджета на уровне 3%. Государство не может позволить себе большего. Мы поставили ограничение государственного долга на уровне 55% ВВП», - сказал Шлапак.

По его словам, предложенный макроэкономический сценарий является базовым и не предусматривает реформирования отраслей - главных потребителей государственных ресурсов.

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«Предложенный макроэкономический сценарий является базовым. Он прогнозирует определенный рост экономической активности, но предполагает продолжение политики стагнации государственного управления. Есть целевой сценарий, который предполагает жесткие и быстрые реформы, как в экономических, так и в социальных отраслях, и результаты могут быть совсем другими. Выбирать нам», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%. По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.