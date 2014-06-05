ВР не поддержала правительственный вариант бюджетной политики на 2015 год

Верховная Рада отказалась поддержать предложенные правительством Основные направления бюджетной политики на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта резолюции проголосовали 125 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Исполняющий обязанности президента, спикер парламента Александр Турчинов поручил Министерству финансов совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады доработать Основные направления бюджетной политики на 2015 год и внести в ближайшее время на рассмотрение в парламент новый вариант документа.

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«Я попросил бы правительство поработать с бюджетным комитетом. Определиться относительно уточненного и доработанного документа и внести его в Верховную Раду. Потому что, к сожалению, очень мало депутатов поддерживают этот проект», - сказал Турчинов.

Отклоненный парламентом вариант Основных направлений бюджетной политики на следующий год предусматривал ограничение дефицита госбюджета на уровне не более 3% ВВП и госдолга - не выше 55% валового внутреннего продукта Украины.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк прогнозирует дефицит госбюджета Украины с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году и 3,3% в 2015 году. Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам банка, достигнет 47,4% в 2014 г. и 48,5% ВВП в 2015 году.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%.

По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.