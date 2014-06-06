МВФ прогнозирует рост ВВП Китая в этом году на уровне 7,5%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Китая в 2014 году на уровне 7,5%. Об этом говорится в материалах фонда, передает ИТАР-ТАСС.

"Улучшение прогнозов МВФ по росту глобальной экономики поддержит экспорт Китая во второй половине 2014 года. Ускорение экспорта могло бы компенсировать замедление внутреннего спроса, которое отчасти отражает небольшое замедление роста кредитования и инвестиций", - говорится в релизе МВФ.

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Кроме того, эксперты МВФ ожидают, что инфляция в КНР в 2014 году сохранится на стабильном уровне, а профицит счета текущих операций будет чуть меньше прошлогоднего уровня.

По итогам 2013 года ВВП Китая вырос на 7,6%.

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