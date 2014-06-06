Правительство России отказалось от принятия «дорожной карты» оккупированного Крыма

Правительство РФ отказалось от принятия сводной «дорожной карты» по социально-экономическому развитию аннексированного Крыма, работа над которой велась два месяца, передает «Газета.Ru».

Сводная «Дорожная карта» содержит в себе комплекс экстренных мер по улучшению условий жизни и экономики в Крыму. К ее разработке приступили в апреле, но долгое время ее не могли утвердить – документ неоднократно подвергался критике.

Читайте такжеУкраина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию КрымаНа реализацию «дорожных карт» средства из федерального бюджета практически не будут выделяться – финансы будут изыскивать ведомства, отвечающие за реализацию программы.

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