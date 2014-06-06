МВФ рассчитывает на широкий диалог с Порошенко

Международный валютный фонд, как ключевой кредитор Украины, намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Хочу напомнить, что господин Порошенко передал Совету директоров открытые письма о продолжении программы сотрудничества. Мы рассчитываем на развитие отношений, на совместную работу с президентом и его коллегами во имя установления стабильности в Украине», - сказал Райс.

Ранее, 2 июня ЦИК объявил Петра Порошенко избранным президентом Украины на досрочных выборах 25 мая. Он стал пятым президентом Украины в современной истории и первым, выигравшим выборы уже в первом туре. Инаугурация новоизбранного президента пройдет 7 июня.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи. По завершении работы нынешней – технической и консультационной миссии, в конце июня - начале июля, в Украину прибудет оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.