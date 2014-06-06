Межбанк открылся долларом по 11,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 11,8200/11,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,1375/16,3180 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3411/0,3448 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3652/54 (четверг - 1,3601/03).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,8500/11,9000 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,8500/11,9000 грн/долл.

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