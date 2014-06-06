В Кабмине признали, что экономика в этом году упадет на 5%

Кабинет министров прогнозирует падение экономики Украины в 2014 году на 5,0% и намерен преодолеть «экономическую разруху» комплексом непопулярных мер, заявил на заседании парламента премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В рамках программы по экономической стабилизации страны мы вынуждены были идти и будем идти на непопулярные меры в краткосрочной перспективе, но крайне необходимые меры, которые не делались в стране в течение последних 20 лет», - заявил глава правительства с трибуны парламента.

«Чтобы вылечить эту болезнь экономической разрухи, болезнь экономического банкротства, мы должны пройти через сложные, но правильные меры по экономической стабилизации. Эти таблетки очень кислые, очень горькие, но их надо использовать, чтобы потом организм украинской экономики стал сильным, живым и здоровым», - добавил Яценюк.

Глава правительства заверил, что национальную экономику ждут достижения, но «не так быстро», и многое будет зависеть от ситуации на востоке Украины.

По его словам, Украине за последние три месяца удалось избежать банкротства, восстановив сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Евросоюзом, правительствами США, Канады, Японии.

Премьер также напомнил о ранее принятом правительством решении о сокращении числа государственных чиновников на 25 тысяч человек и сокращении финансирования органов государственного управления.

Яценюк также заявил о намерении начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, чему будет способствовать работа Национального антикоррупционного бюро.

«Без посадок ничего не получиться. Народ должен увидеть, что за совершенное преступление есть ответственность. Пустыми словами никого не убедишь», - заявил глава правительства.

Накануне министр финансов Александр Шлапак заявил парламентариям, что правительство в 2015 году ожидает возвращения экономического роста на уровне порядка 1,7% при годовой инфляции не выше 5,4%.

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Как сообщал УНИАН, ранее правительство прогнозировало снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году - на 2,2%.

По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2014 году покажет спад в 3%, но в 2015 году вернется к росту на уровне до 3%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд ожидает рост реального ВВП в 2015 году на уровне до 2%.