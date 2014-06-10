Как делать деньги на ФОРЕКС? Узнай на БЕСПЛАТНОМ СЕМИНАРЕ от ИнстаФорекс!



ХВАТИТ РАБОТАТЬ — ПОРА ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Какой человек в нашем современном мире может оказаться от того, чтобы улучшить качество своей жизни, стать наиболее финансово независимым и успешным. Способов для достижения заданной цели, конечно, можно найти много, однако большинство из нас не особенно стремятся посвящать работе круглые сутки напролет. Это дело крайне тяжелое и подчас трудоемкое, на которое не всегда можно найти силы. К тому же, зачем человеку деньги, если у него нет времени их с пользой для себя потратить.

Все же доступное решение этой проблемы было найдено. Стоит задуматься о получившей широкую популярность в последнее время торговле на Форекс. Все больше людей желают освоить этот сложный и одновременно простой способ заработка. Конечно, для того чтобы стать трейдером с нуля, одного только желания будет явно недостаточно, поскольку без приобретения необходимого набора знаний, это занятие просто невозможно будет осуществить.

В такой ситуации нужен хороший опытный помощник, который способен ввести в курс дела и помочь на первоначальном этапе. Компания ИнстаФорекс готова стать для вас этим надежным помощником. Специально для начинающих в компании предусмотрен цикл БЕСПЛАТНЫХ семинаров, а также мы разработали уникальный обучающий курс, который может оказаться полезным не только для новичков, но и для опытных трейдеров. Материал, входящий в состав курса, подобран таким образом, что охватывает практически всю полезную информацию о техническом и фундаментальном анализе, которые и являются основой для инструментов трейдера при работе на валютном рынке Форекс. Разработкой «Обучающего курса для начинающих» были заняты не только ведущие специалисты нашей компании, но и независимые действующие трейдеры. Нам удалось совместить в одном блоке как самые современные и новейшие технологии торговой практики на валютном рынке, так и классические методы и приемы торговли. По окончании обучения вы сможете самостоятельно проводить фундаментальный и технический анализ вне зависимости от текущей картины на валютном рынке, что сделает вашу работу наиболее эффективной и успешной.

Наша компания заботится об удобстве своих клиентов, поэтому специально для тех, кто не может посещать обучающие семинары в офисе, был открыт обучающий проект «Онлайн-вебинары от ИнстаФорекс». Теперь каждый желающий, вне зависимости от своего трейдерского стажа, получает возможность повысить свой профессиональный уровень не покидая дома. Полезные знания о работе рынка Форекс, базовых инструментах торговли, методах анализа стали еще доступнее. По своему качеству образовательная онлайн-программа ничем не уступает аудиторным лекциям любой школы трейдинга, однако на усмотрение слушателя остается выбор места и времени проведения занятий. Для того чтобы начать обучения с помощью онлайн-курса, достаточно иметь доступ к Интернету.

Кроме того, клиентам компании ИнстаФорекс предоставляется дополнительный бонус — возможность вернуть затраченные на обучения средства. Чтобы им воспользоваться, достаточно будет лишь совершить три простые операции. Во-первых, выбрать и оплатить полную стоимость занятий, во-вторых, открыть собственный торговый счет и в-третьих, пополнить его на сумму, равную стоимости обучения. После этого на счет своего клиента компания зачисляет те денежные средства, которые он отдал за участие в обучающей программе.

Попробуйте изменить свою жизнь к лучшему, присоединяйтесь к компании ИнстаФорекс!

Связаться с представителями компании в Киеве вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

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