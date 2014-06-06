Яценюк: для укрепления гривни достаточно вернуть Януковича в Украину

В дискуссии с народным депутатом от Партии регионов Михаилом Чечетовым премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время своего выступления в сессионном зале парламента предложил регионалам надежный способ вернуть курс гривни к уровню 8 гривен за доллар, сообщает Еспресо.TV.

«Вы дали ремарку о золотовалютном резерве, - обратился к Чечетову премьер. - Я имею способ как поднять курс гривни до уровня 8 гривень за доллар. Верните своего президента Януковича и верните в бюджет $15 млрд, которые он украл», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составил, в том числе с частным сектором, около 800 млрд грн.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие оффшорные зоны за границу. При этом лишь из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возврате НДС, таможенном оформлении и в отношениях в аграрной сфере.