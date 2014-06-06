Госбюджет в июне может недополучить миллиард гривень с Луганской и Донецкой областей

Государственный бюджет может недополучить 1 млрд грн доходов с Луганской и Донецкой областей в июне.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

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«Мы ожидаем, что в июне мы не получим один миллиард гривень, который связан не столько с Россией, а в первую очередь с теми террористами, которые финансируются Россией», - сказал премьер.

По его словам, это связано с нарушением нормального снабжения предприятий, остановкой транзита и запугиванием рабочих на предприятиях вооруженными боевиками.

Также премьер напомнил, что в мае госбюджет уже недополучил с Луганской и Донецкой областей 422 млн грн доходов.

"Я могу дать конкретно по компаниям, которые не доплатили. “Донбассэнерго” – 24 млн, группа “Азов” - 36 млн, АО “Азот” - 122 млн и ряд других компаний”, - уточнил премьер.

Яценюк сообщил, что в связи с сокращением поступлений с Донбасса в госбюджет дисбаланс между дотациями правительства и местными поступлениями увеличится еще больше.

Центральный бюджет на поддержку шахтерской отрасли дает за год 34 млрд грн, еще дополнительно разница между единым социальным взносом в центральный бюджет, и тем, что мы отправляем непосредственно в Донецк и Луганск, составляет 7,1 млрд грн, подчеркнул он.

В то же время, Яценюк отметил, что экспортоориентированные предприятия Донбасса являются важным источником валюты для страны, от чего зависит стабильность курса гривни.

“Поэтому мой ответ на ситуацию: Донецк и Луганск не проживут без Украины, а Украине нужен Донецк и Луганск, поэтому мы его никому не отдадим”, - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что уровень покрытия платежей из Луганской и Донецкой областей по налогам и сборам составляет не более 55%, при этом государственный бюджет полностью закрывает свои обязательства перед этими регионами по пенсиям, зарплатам, субсидиям и льготам.

В апреле Минфин отмечал положительную динамику платежей в бюджет из Донецкой и Луганской областей. Однако вследствие непрекращающихся угроз террористов и боевых действий в регионе затруднены бюджетные расчеты и банковские операции. Ранее министр социальной политики Украины Людмила Денисова отмечала, что пенсионные выплаты жителям Славянска и Краматорска (Донецкая обл.), где продолжается антитеррористическая операция, не осуществляются из соображений безопасности, а объем невыплаченных пенсий по состоянию на конец мая вырос до 102,3 млн грн.