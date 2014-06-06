Покупатели энергокомпаний выполняют взятые инвестобязательства – ФГИ

Об этом в ходе круглого стола «Приватизация в энергетике: проблемы и дальнейшие шаги» в Киеве заявил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Игорь Хотей.

По его словам, к такому выводу Фонд пришел после проведения комплексного мониторинга выполнения инвестиционных программ покупателями госпакетов. Характеризуя приватизационные процессы, И.Хотей отметил, что они прошли эффективно.

Представитель ФГИ считает, что конечная цена продажи объекта не является определяющей при реализации пакета акций под будущие инвестиционные обязательства. «Государство заинтересовано в эффективной работе таких предприятий в будущем, а не только в получении разовой прибыли», - сказал И.Хотей.

Инвестиционные условия при продаже энергокомпаний формировались с учетом не только производственных требований (сохранить мощности, модернизировать оборудование, погасить налоговые долги), но и ряда социальных аспектов.

По информации заместителя главы ФГИ, в большинстве случаев энергетические инвесторы выполняют взятые на себя обязательства. «В частности, начата и продолжена реконструкция на энергоблоках ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (Запорожская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Приднепровская ТЭЦ), ПАО «ДТЭК Западэнерго» (Бурштынская и Добротворская ТЭС). Здесь утверждены программы экологической политики, защиты окружающей среды, комплексного экологического мониторинга, проводится инвентаризация имеющихся отходов производств», - сообщил И.Хотей.

Представитель Фонда госимущества отметил, что энергопоставляющие компании вкладывают значительные средства в реконструкцию сетей и оборудования. Например, ПАО «Киевэнерго» для усовершенствования диагностики линий электропередачи и высоковольтного оборудования закуплены 2 современные электротехнические лаборатории, ПАО «Винницаоблэнерго» проводит большой объем работ по строительству и реконструкции ЛЭП, ПАО «ДТЭК Днипрооблэнерго» подготовлено более 4000 высоковольтных ЛЭП, заменено 9116 электроопор, отремонтировано 389 силовых трансформаторов.

По мнению замглавы ФГИ, общим отличием вышеприведенных компаний является высокий уровень обеспечения программ социальной направленности. «Это касается своевременной выплаты заработной платы, выполнения условий коллективного договора, выполнения невредных условий труда, улучшения социально-бытовых условий», - сказал он.

«Приведенные примеры свидетельствуют о том, что владельцы как минимум до последнего отчетного периода обеспечили выполнение взятых на себя обязательств», - подытожил замглавы ФГИ.

Напомним, что в результате приватизации пакетов акций 11 государственных энергокомпаний в 2011-2013 года в госбюджет поступило более 6,5 млрд. грн. В результате конкуренции за пакеты удалось увеличить конечные цены продаж госпакетов акций в сумме на 215 млн. грн.