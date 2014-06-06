Доллар на межбанке упал до 11,85 грн

В пятницу, 6 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8200/11,9500, к 12:00 цены понизились до 11,8100/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1375/16,3180, к 12:00 цены ушли вниз до 16,1010/16,1595.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3411/0,3448, к 12:00 цены снизились до 0,3408/0,3420.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3652/54, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Читайте такжеЯценюк: для укрепления гривни достаточно вернуть Януковича в Украину

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/11,9000 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,8500/11,9000 грн/долл.