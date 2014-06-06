Украинцы забрали из банков 86 млрд гривень депозитов

Отток депозитов физических лиц в Украине с начала года по состоянию на 4 июня составил около 86 млрд грн, или 19,2%, сообщил глава Национального банка Украины Степан Кубив.

По словам главы НБУ, в процентном соотношении отток депозитов в гривнях и долларах происходил в равной мере.

"Структурно доллар и гривня выходит 45% на 55%. То есть, практически половина на половину", - сказал Кубив.

Он также отметил, что отток депозитов из крымских филиалов банков составил 22 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему, в частности, с начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 40% - до 11,66 грн/долл. по курсу на 26 мая.

Объем депозитов в украинских банках в апреле текущего года снизился на 0,3%, до 378,6 млрд грн в национальной валюте, и на 4,1%, до 25,5 млрд долл. в иностранной валюте. С начала года, в январе-апреле, объем депозитов в национальной валюте снизился на 10,3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 17,3%.