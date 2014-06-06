Золотовалютные резервы НБУ в мае выросли на 26%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае текущего года по сравнению с апрелем выросли на 25,8%, или на 3,673 млрд долл., до 17,899 млрд долл., заявил журналистам глава НБУ Степан Кубив.

«По состоянию на 1 июня объем золотовалютных резервов составил 17,899 млрд долл. США. За месяц резервы выросли на 3,673 млрд долл. На увеличение резервов существенно повлияло поступление в размере 3,196 млрд долл. США от МВФ, 1 млрд долл. от размещения облигаций внешнего займа правительства, 888 млн долл. от ЕС и Всемирного банка и 255 млн долл. от размещения ОВГЗ», - сказал глава НБУ.

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При этом он также отметил что в мае были осуществлены погашение траншей кредитов МВФ в размере 414 млн долл., выплаты по обязательствам правительства в размере 88 млн долл. и по гособлигациям на сумму 370 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало мая золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл. после получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл.

26 мая Кабмин и Всемирный банк подписали кредитные договоры по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года. Украина получила уже 750 млн долл. кредитных средств Всемирного банка в рамках реализации первого из трех проектов - проекта «Первый кредит на политику развития».