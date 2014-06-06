Инфляция в Украине за месяц ускорилась до 3,8%

Инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.

С учетом временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, рост потребительских цен в Украине в мае по сравнению с апрелем также составил 3,8%, с начала года – 10,6%. В том числе, на продукты питания цены выросли на 3,7% и 12,9%, соответственно.

Как сообщает Госстат, в мае против апреля 2014 года больше всего подорожала плата за природный газ – на 62,8% (против мая 2013 года - на 62,8%, фрукты - на 10,4% (20,8%), сахар - на 7,3% (66%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (15,9%)

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 6,7% (рост на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3% и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза. В годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

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