Доллар поднялся до 11,90 гривень

К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,8500/11,9000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3411/0,3448, к 12:00 цены снизились 0,3408/0,3420. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,3409/0,3421. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6855 (-0.0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1375/16,3180, к 12:00 цены ушли вниз 16,1010/16,1595. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 16,1640/16,2360.

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