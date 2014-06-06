НБУ даст Фонду гарантирования вкладов кредит на 4,2 млрд гривень

Национальный банк Украины принял решение выдать Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит на сумму 4,2 млрд грн, заявил журналистам глава НБУ Степан Кубив.

"У фонда сегодня есть 6,5 млрд грн. Этих средств недостаточно для выплат. Поэтому решение о выделении 4,2 млрд гривень кредита фонду уже принято", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, объем средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц сократился в апреле на 6% - до 7,442 млрд грн.

Фонд с 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк» сроком на 3 месяца - до 29 августа 2014 года, 29 мая фонд ввел временную администрацию в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».