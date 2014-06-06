Кабмин создал Государственную фискальную службу

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и финансовую милицию.

Соответствующее постановление №160 "Об образовании Государственной фискальной службы" от 21 мая 2014 года опубликовано на сайте правительства.

"Образовать Государственную фискальную службу как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины, реорганизовав Министерство доходов и сборов путем преобразования", - сказано в документе.

Также правительство решило признать утратившим силу постановление Кабмина от 1 марта 2014 года № 67 «О ликвидации Министерства доходов и сборов».

Ранее правительство рассматривало возможность ликвидировать Миндоходов, создав три отдельные службы - налоговую, таможенную и службу финансовых расследований.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 июня, Кабмин объявил о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований. Главой службы правительство назначило действующего первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса, его первым заместителем - заместителя министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований, Владимира Хоменко и еще одним заместителем - в прошлом руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.