Баланс недели: «горькие» таблетки Яценюка, газовые переговоры и реформа Миндоходов

Ключевые для страны заявления на минувшей неделе сделал премьер-министр Арсений Яценюк, отчитываясь перед народными депутатами за сто дней работы своего кабинета. Главное из них - в 2014 году падение экономики Украины ожидается на уровне 5%. Однако глава правительства уверен, что «экономическую разруху» преодолеть можно. Для этого Кабмин намерен осуществлять непопулярные, но необходимые реформы для стабилизации ситуации. По его словам, это будут «очень кислые, очень горькие» таблетки, но приняв их «организм украинской экономики станет сильным, живым и здоровым». К тому же премьер убежден, что бороться с негативом правительство будет не самостоятельно, а как единое целое с новым президентом и парламентом. Он подчеркнул, что национальную экономику ждут достижения, но «не так быстро», и многое будет зависеть от ситуации на востоке страны.

Несмотря на прогноз падения экономики в этом году, правительство более оптимистично смотрит на 2015 год. Накануне выступления премьера в ВР министр финансов Александр Шлапак сообщил, что в 2015 году Кабмин ожидает возвращение экономического роста на уровне 1,7% при годовой инфляции не выше 5,4%. При этом он отметил, что предложенный макроэкономический сценарий является базовым и не предусматривает реформирования отраслей - главных потребителей государственных ресурсов.

Сто дней у штурвала

Выступление Яценюка в Раде изобиловало новостями макроэкономического характера. В числе достижений Кабмина премьер-министр назвал то, что стране удалось избежать дефолта, восстановив сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Евросоюзом, правительствами США, Канады, Японии.

Значительного результата, по словам Яценюка, удалось достигнуть в фискальной политике. За три месяца доходы по таможне в долларовом эквиваленте увеличились на 13%, несмотря на падение импорта на 20% и промпроизводства - на 5%. «Если посчитать с курсовой разницей, то это 64% дополнительных доходов», - сказал Яценюк.

Кроме того, правительству удалось увеличить поступления от акциза на алкоголь и сигареты - на 20% в апреле и на 40% в мае. Что касается акциза на нефтепродукты, то бюджет дополнительно получил около 2 млрд грн.

В апреле и мае Минфин смог запустить возмещение налога на добавленную стоимость предприятиям, которые ведут прозрачный бизнес. Объем возмещения за два месяца составил 11 млрд грн. После прихода нового правительства возмещение НДС было приостановлено – пересматривались списки претендентов.

Не обошлось и без энергетической темы - Яценюк пообещал создать достаточные запасы топлива в газохранилищах к зимнему периоду. По его словам, за последние два месяца Украина накопила в ПХГ более 12 млрд куб. м газа, в планах - увеличить объем до более 13 млрд кубометров до конца июня.

И снова о газе

«Газовая» тема на минувшей неделе продолжала оставаться актуальной. Так, «Газпром» заявил, что срок перевода Украины на предоплату за поставки российского газа перенесен на 10 июня, так как 2 июня «Нафтогаз» погасил задолженность за первый квартал 2014 года.

Российский газовый монополист пообещал рассмотреть возможность снижения цены поставок для Украины в случае погашения долга не только за счет экспортной пошлины, но и путем коммерческих переговоров. При этом Минэнерго РФ сообщило, что первый платеж Украины в счет долга за поставленный российский газ открывает возможность для переговоров по всему комплексу вопросов.

В то же время, Яценюк в очередной раз заявил, что Украина не будет платить «политическую» цену за газ в 500 долл. за тысячу кубометров, приемлемой является рыночная стоимость в 268 долл., и именно о ней договариваются в Берлине главы «Нафтогаза» и «Газпрома» Андрей Коболев и Алексей Миллер. Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер считает, что цена на российский газ для Украины будет выше, чем 268 долл., но ниже 485 долл. Переговоры в трехстороннем формате продолжаются.

Еще одно важное заявление на минувшей неделе премьер-министра Украины – он призвал европейские страны заблокировать строительство «Южного потока», который «Газпром» строит в обход нашей страны: «Украина надежный транзитер. Мы выполняем свои обязательства, если Россия не будет мешать».

По его словам, «Южный поток» не имеет ничего общего с развитием системы энергобезопасности в Европе, цель проекта – «увеличить энергозависимость Европы и исключить Украину из общей энергетической политики с ЕС. Это - проект, который усилит позиции российского «Газпрома» в Европе».

Кстати, ЕС уже принял ряд мер, чтобы заморозить «Южный поток», т.к. проект не соответствует энергетическим принципам Евросоюза. А Болгарии, которая активно его продвигает, выдвинут ультиматум – в течение месяца прекратить строительство газопровода.

Изменения произошли и в структуре «Нафтогаза». В среду на заседании Кабмина, трансформируя энергетическую систему в соответствии с европейскими требованиями, правительство приняло решение создать на базе НАК две компании, которые будут отвечать за транзит и хранение газа. А «Нафтогаз» займется поставками и закупками газа на внешних рынках. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан сообщил, что соответствующий законопроект будет подан в парламент в течение месяца.

Миндоходов "обновилось"

На минувшей неделе Кабмин принял долгожданное решение по реформированию Министерства доходов и сборов. Ведомство ликвидировано, а вместо него создана Государственная фискальная служба, которая объединит налоговую, таможню и финансовую милицию. Стоит напомнить, что в марте, когда впервые заговорили о ликвидации министерства, рассматривалась возможность создания трех отдельных служб – налоговой, таможенной и финансовых расследований. Предполагалось, что их возглавят заместители министра доходов и сборов. В принципе, так и произошло. Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, он же куратор налоговой. Его первым заместителем стал Владимир Хоменко, который отвечает за налоговую милицию, а вот заместителем по таможенному делу назначен Анатолий Макаренко, он во времена премьерства Юлии Тимошенко также отвечал за таможню. Почему вторым замом не был назначен заместитель министра доходов и сборов по таможенному делу Виталий Науменко - остается загадкой, однако источники в правительстве сообщили, что, скорее всего, может появиться должность третьего заместителя главы Государственной фискальной службы. Этот портфель может получить Науменко.

Кроме того, правительство сейчас рассматривает вопрос создания службы финансовых расследований. Предполагается, что это будет самостоятельный орган, который объединит несколько действующих служб и департаментов, таких как налоговая милиция в фискальной службе, Государственная финансовая инспекция, несколько служб Министерства внутренних дел. Служба финансовых расследований будет подчиняться Кабмину, а раз в год ее глава будет отчитываться в Верховной Раде.

Вместе с тем, премьер поручил, прежде чем создавать такую службу, обсудить ее концепцию с представителями бизнеса, а также учесть мнение европейских коллег. Куратор налоговой милиции на минувшей неделе этим и занимался.

Обо всем понемногу

Минувшая неделя запомнилась также объявлением ряда значимых макропоказателей. Минфин сообщил, что в апреле госдолг снизился на 1% и составил 65,217 млрд долл. Нацбанк заявил, что платежный баланс в январе-апреле сведен с дефицитом 4,508 млрд долл. против профицита 2,748 млрд долл. годом ранее, а золотовалютные резервы выросли после получения первого транша МВФ по сравнению с апрелем на 25,8% - до 17,899 млрд долл.

Госказначейство отрапортавало об увеличении доходов казны за пять месяцев по сравнению с показателем прошлого года на 11,2% - до 150,5 млрд грн.

Госстат проинформировал об ускорении инфляции в мае по сравнению с апрелем до 3,8%. В годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.

Яценюк заявил, что Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к Российской Федерации на сумму более 1 трлн грн за оккупацию Крыма. По его словам, наша страна уже подала соответствующий иск в Европейский суд по правам человека.

Для транспортной отрасли страны важным стало решение Евросоюза отсрочить с 5 июня до конца месяца подписание договора о совместном авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС в связи с несогласованностью некоторых позиций документа.

Дарья Андреева (УНИАН)