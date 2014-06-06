Конфликт на Донбассе может вызвать второй секвестр бюджета - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Это очевидно поставит необходимость секвестра нашего бюджета», - заявил Бураковский.

Читайте такжеДефицит госбюджета за два месяца вырос в 2,3 раза

По его словам, государственные расходы по некоторым статьям сейчас увеличиваются и будут еще увеличиваться до конца года, что несет существенную нагрузку на бюджет. Прежде всего, это связано с проведением военных операций, обеспечением армии и необходимостью обустраивать инфраструктуру государственной границы.

Также эксперт отметил, что остро стоят вопросы финансирования социальных выплат.

«Есть также вопросы, связанные с социальными обязательствами, это включает в себя и поступления в Пенсионный фонд, и в другие фонды. Это еще одна большая проблема, которую надо решать», - отметил Бураковский.

В то же время, существует проблема при наполнении бюджета с налоговых отчислений предприятий, считает он.

«Был принят закон о так называемом налоговом компромиссе, он говорит, что значительная часть украинского бизнеса в течение 2012-2013 годов оплатила большое количество налогов наперед. Если это так, то возникает вопрос, есть ли у них возможность платить дальше вперед, а это большой вопрос», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

Закон также предполагает увеличение предельного размера госдолга по итогам 2014 года на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, и сокращение предоставления государственных гарантий вдвое – до 25 млрд грн.

В марте правительство Украины увеличило расходы на оборону и безопасность в 2014 году до 52,4 млрд грн (3,4% от ВВП), что на 15,6% больше фактического показателя финансирования за 2013 год.

22 апреля правительство приняло решение о распределении 5 млрд грн из бюджета на оборону и безопасность, выделенных ранее парламентом.