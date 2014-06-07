Остаток на едином казначейском счете составляет 8 млрд грн - Яценюк

Об этом заявил в эфире Первого национального премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если на конец марта у нас было 3 млн грн, то по состоянию на сегодняшнее утро у нас на едином казначейском счету было уже 8 млрд грн», - сказал глава правительства.

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По его словам, это значительные средства, но их не хватает для решения всех проблем.

«Этого хватает? Нет, конечно. Но в этот непростой момент мы выплатили все - зарплаты, пенсии, социальные льготы. Мы понимаем, что этого не хватает людям, чтобы прожить. Но, имея обанкротившуюся страну, мы за три месяца не дали возможности назвать украинцев банкротами, а Украину - страной-банкротом. За эти три месяца мы выстояли», - заявил глава правительства.