В мае инфляция в Китае достигла 4-месячного максимума

В мае 2014 г. потребительские цены в Китае выросли на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статуправления КНР.

Таким образом, темпы повышения цен ускорились по сравнению с апрельским уровнем, который составлял 1,8% и был самым слабым за 1,5 года, до максимума за 4 месяца, пишут "Ведомости".

Читайте такжеМВФ прогнозирует рост ВВП Китая в этом году на уровне 7,5%Аналитики прогнозировали менее существенное усиление темпов инфляции в мае — до 2,4%.

Ускорению инфляции способствовало, в частности, удорожание продуктов питания: рост цен на них составил 4,1% против 2,3% месяцем ранее. Потребительские цены без учета продуктов питания повысились в мае на 1,7% (1,6% в апреле). Низкое инфляционное давление (рост цен остается существенно меньше плановых 3,5% на этот год) позволит Народному банку Китая при необходимости смягчить кредитно-денежную политику, чтобы поддержать экономику страны.

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