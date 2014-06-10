Бизнесмены оккупированного Крыма пишут челобитные в Москву - все очень плохо

Российские чиновники и бизнесмены ездят в Крым, но до реальных сделок дело не доходит. Курортный сезон может быть сорван из-за плохой логистики. Налоги трудно платить, потому что не хватает банков. А впереди еще перерегистрация по российским правилам. С такими жалобами предприниматели аннексированного Россией Крыма обратились в “Деловую Россию", передают "Новости Крыма".

Глава крымского регионального отделения “Деловой России" Алексей Гринцевич направил в центральный аппарат организации письмо с перечнем проблем, с которыми сталкиваются крымские предприниматели после оккупации полуострова Россией.

Читайте такжеВласти Крыма сказали за сколько готовы покупать воду у УкраиныНесмотря на то, что после аннексии Крыма республику посетили многочисленные делегации российских чиновников и бизнесменов, эти визиты не переросли в заключение договоров о сотрудничестве в туристической сфере, беспокоятся крымские предприниматели: “Реальные закупки путевок за счет бюджета и госпредприятиями отсутствуют, только прямые частные продажи, не способные дать объем".

Читайте такжеОккупационные власти Крыма признали, что полуостров охватил продуктовый кризисБолее того, существует угроза срыва курортного сезона из-за транспортных проблем: авиасообщения недостаточно, а пропускная способность Керченской переправы по-прежнему низкая. Из-за логистики растет и стоимость товаров.

“В результате торговые сети предпочитают реализовывать оставшуюся и нелегально ввозимую украинскую продукцию – знакомую для потребителя и более доступную", – говорится в письме.

Читайте такжеУкраина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию КрымаПредприниматели просят продлить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную уплату налогов (действует с 20 марта 2014 г., истек 1 июня 2014г.). Из-за малого количества отделений банков возникают сложности с открытием счетов и своевременным проведением операций.

Отдельная история с НДС: в материковой России он составляет 18%, в Крыму – 4%, поэтому крымские компании, купившие российские товары, не могут рассчитывать на возмещение.

Также предприниматели прогнозируют сложности с перерегистрацией компаний в российской налоговой системе.

Начало перерегистрации объявлено 1 июля, она будет проводиться только в Симферополе, что неминуемо приведет к огромным очередям и станет серьезной проблемой для жителей отдаленных районов.