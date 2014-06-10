Глава МВФ: ситуация в Украине может иметь большие геополитические последствия

Прошедшие в Украине президентские выборы и формирование новой вертикали власти в стране открыли окно возможностей для проведения реформ и урегулирования политической напряженности во всем регионе, заявила в ходе выступления на форуме Северной и Южной Америк директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Во многих уголках мира растет геополитическое напряжение. И если не справиться с этим правильно, ситуация в Украине, например, будет иметь куда большие и широкие последствия. - говорится в заявлении Лагард, текстом которого располагает УНИАН. - Однако прошедшие выборы предлагают окно возможностей для проведения реформ».

В ходе выступления Лагард также обозначила ряд общемировых экономических проблем, в числе которых - угрожающе низкая инфляция в зоне евро, нестабильность финансовых рынков в развивающихся странах, безработица среди молодежи, необходимость усовершенствования долговой политики и развитие инфраструктуры. «Мы рассчитываем, что рост экономик развивающихся стран составит в лучшем случае 5% в текущем году и 5,4% в будущем году. В то время как развитые экономики покажут в среднем рост в 2,3% в текущем году», - отметила глава МВФ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс также отмечал, что Международный валютный фонд, как ключевой кредитор Украины, намерен продолжать сотрудничество с Украиной и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным Президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеМВФ рассчитывает на широкий диалог с Порошенко

В конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

По завершении работы нынешней технической и консультационной миссии, в конце июня - начале июля в Украину прибудет оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш.

Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.