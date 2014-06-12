Забудь о жабе! Начни зарабатывать на Форекс без риска и вложений!

Валютный рынок как источник получения основного или дополнительного дохода.

Знаю, что для многих начать торговать на Форекс — вопрос риска потерять деньги и перспектива лишиться своих кровных десяти баксов — уже причина не рисковать. Ведь вероятность начать какое-либо предприятие с потери денег вдохновения и энтузиазма не прибавляет. Однако не обязательно расплачиваться собственными деньгами за получение бесценного опыта. Вы можете поступить так, как поступил я несколько месяцев назад — нашел брокера, который предлагал новичкам бездепозитный бонус на реальный торговый счет.

Компания ИнстаФорекс начисляет реальные деньги на торговый счет новичка для такой же реальной торговли. Хочу предупредить, что полученные деньги я все-таки потерял, но не быстро. Я торговал на них больше недели и за это время успел уловить основные принципы торговли и разобраться в ряде нюансов. Но главное — я абсолютно не беспокоился насчет того, что потратил деньги. Ведь я не потерял ровным счетом ни-че-го, а приобрел столь необходимый опыт реальной торговли, благодаря чему сохранил хладнокровие и вкус к трейдингу.

Что сейчас с моей торговлей? Я торгую не целыми днями, но в свободное время люблю следить за графиками и читать аналитику, пытаясь разобраться и в ней. Закидываю на депозит уже свои деньги, потому что многое узнал и довольно часто фиксирую прибыль. Так вот, торгуя на деньги бездепозитного бонуса, какой бы ни была ваша торговля — успешной или нет — впечатление от рынка Форекс в целом и от брокера ИнстаФорекс вы не испортите точно. Мой совет — не проходить мимо возможностей, которые могут дать вам что-то — деньги или опыт. Все пригодится.

Евгений Суханов

Клиент компании «ИнстаФорекс»

Воспользоваться эксклюзивным предложением от ИнстаФорекс может каждый новый клиент компании. Получите бездепозитный бонус — 450 грн. на торговый счет, начните торговать на Форекс и увеличивайте свой доход за счет брокера, без риска и вложения собственных средств!

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