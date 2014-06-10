Доллар на межбанке поднялся до 11,95 грн

Во вторник, 10 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,1110/16,2495.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3443/0,3473.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3593/95 (пятница - 1,3652/54).

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Как сообщал УНИАН, на предыдущей сессии в пятницу, 6 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,8500/11,9000.

Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов поднялись до 16,1640/16,2360.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3409/0,3421.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.