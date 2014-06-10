Доллар на межбанке упал до 11,85 гривни

Во вторник, 10 июня, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,8000/11,8500 грн/долл. против 11,8500/11,9500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 16,0000/16,0720 грн/евро против 16,1110/16,2495 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3593/1,3595, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,3435/0,3450 грн/рубль против 0,3443/0,3473 грн/рубль на открытии торгов.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8500/11,9000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1010/16,1595 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3408/0,3420 грн/рубль.