Украинские пираты XXI века

Проблема интернет-пиратства на сегодня является актуальной во всех странах мира. Украина - не исключение. Скорее, даже наоборот – находится в «топах» с уровнем пиратства 84%, который практически не снижается уже многие годы, оставаясь одним из самых высоких.

Согласно экспертным исследованиям, две трети населения Украины (около 60%) на данный момент абсолютно не согласны приобретать лицензионный контент в Интернете. Только около 10% соотечественников готовы платить за скачанные в сети фильмы, музыку или ПО. Такая статистика не столько связана с уровнем жизни в стране, сколько с возможностью беспрепятственно получать необходимый медиаконтент, не тратя при этом «кровно заработанные» - почему же не пользоваться возможностью?

На проблему распространения нелегальных продуктов интеллектуальной собственности можно смотреть с разных сторон. С позиции автора контента – пиратство, несомненно, приносит вред, так как правообладатель не получает ни копейки с оборота контрафактной продукции.

Однако если посмотреть на проблему с другой стороны, то пиратство дает возможность малообеспеченному населению пользоваться цифровыми продуктами, доступ к которым иначе был бы закрыт для него из-за высоких цен.

В то же время, автор продукта, независимо от того, есть пираты в Украине, или нет, средств от малообеспеченных пользователей в любом случае не получит. Например, при средней заработной плате в Украине в 3,5 тыс. грн очень слабо верится, что кто-нибудь будет переходить на лицензионную версию операционной системы, стоимость которой составляет порядка 1,5 тыс. грн. Рядовой украинец с постсоветским менталитетом в любом случае не будет платить за лицензию, он просто откажется от этой продукции.

Аналогичная ситуация и с медиаконтентом. Если в Украине вдруг пропадут пиратские фильмы и музыкальные альбомы, то люди, скорее, перестанут смотреть кино и слушать музыку, чем начнут покупать дорогие легальные диски.

«Есть банальная фраза: то, что человек посмотрел фильм (скачал песню или софт), не означает, что если бы не пираты, то он бы этот фильм, песню или софт купил», - отметил УНИАН адвокат и партнер практики IT и медиа-права компании «Юскутум» Дмитрий Гадомский.

Пират №1

Госслужба интеллектуальной собственности оценивает ежегодные потери украинской экономики от распространения нелицензионной продукции примерно в 1 млрд евро. Однако первыми в списке виновных в развитии пиратства в стране являются отнюдь не пользователи. «Пират №1» - государство.

По данным Госинформнауки, на текущий момент для того, чтобы легализировать все программное обеспечение, используемое госорганами, из казны необходимо выделить около 1,5 млрд грн.

«Общая потребность в легализации программного обеспечения органов государственной власти составляет почти 400 тыс. экземпляров, а расходы на эти цели могут достигать 1,5 млрд грн», - заявили в пресс-службе ведомства.

И даже тот факт, что за последние 10 лет уровень использования госорганами нелицензионного ПО снизился с 80% до 33%, не снимает с Украины клеймо главного нарушителя прав интеллектуальной собственности в мире.

По словам гендиректора «Майкрософт Украина» Дмитрия Шимкива, за эти последние 10 лет ущерб, который был нанесен только его компании за использование нелегального софта в госорганах, составляет порядка 2 млрд долл.

«Крупнейшие министерства, которые воруют, – МВД, налоговая и таможня. И ещё Министерство обороны. Если же считать ущерб, который был нанесен компании «Майкрософт Украина» за 10 лет, то это будет больше 2 млрд долл.», - сообщил Шимкив.

Он также отметил, что решение проблемы с легализацией ПО в ведомствах уже несколько лет никак не сдвигается с «мертвой точки».

«Мы надеемся, что произойдут изменения в госструктурах и появятся люди, которые будут за это отвечать. Потому что на сегодняшний момент – это позор», - подчеркнул он.

Кому мешают пираты

Суть пиратства в Украине заключается не в том, что не самым честным образом используются интеллектуальные продукты. Главная проблема – в заработке издателя, который создал и выпустил данный продукт. На самом деле никто из правообладателей не хочет запрета использования своего творения, но, вместе с тем, все хотят увеличить свои доходы.

В последнее время бороться с пиратами активнее стали представители музыкальной индустрии, отечественные телеканалы, а также легальные онлайн-кинотеатры, которые сетуют - пираты отбирают у них рынок.

По мнению директора общественной организации «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» Дмитрия Прикордонного, если бы пользователи покупали альбомы, а не скачивали песни бесплатно на файлообменниках, то в Украине было бы больше музыкальных коллективов и качественной музыки.

«На данный момент разрушено коллективное управление интеллектуальной собственностью, в частности, в музыкальной индустрии, и сейчас никто не ведет работу с правообладателями. У нас нет законов о защите интеллектуальной собственности в Интернете, что крайне важно», - подчеркнул эксперт.

В связи с этим, защитники интеллектуальной собственности призвали Минэкономразвития, в подчинении которого находится Госслужба интеллектуальной собственности, создать рабочую группу для разработки законопроекта об ответственности интернет-провайдеров за размещенный в сети контент. Таким образом правообладатель сможет обратиться к провайдеру с требованием блокировать доступ к контенту, защищенному авторским правом.

В свою очередь, провайдеры выступают против такого закона, так как он, по их мнению, представляет опасность для информационной среды Украины. По их мнению, подобные инициативы могут стать новым инструментом в борьбе с конкурентами в Интернете.

«Борьба с пиратами в Украине, как собственно и во всем мире, ведется кроваво. Правообладатели пытаются изменить законодательство и добиться 100% закрытия всех пиратских сайтов. Пиратские же сайты недоумевают от таких инициатив, поскольку нельзя запретить то, что нельзя запретить технически», - отметил Гадомский.

Борьба с нелегальным контентом

Есть и другие мнения. Президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский считает, что в Украине для эффективной борьбы с нарушением авторских права в сети Интернет нужно вносить изменения в законодательную базу, но для начала необходимо прекратить уголовное преследование и ввести штрафы в отношении распространителей пиратского контента. При слишком жестком законодательстве довести до конца уголовный судебный процесс сложнее, чем административный. Из-за этого нарушители авторских прав часто остаются безнаказанными.

«Проблема нарушения авторского права носит экономический характер, и она имеет очень простое решение - нужно прекратить уголовное преследование и начать штрафовать тех, кто нарушает авторское право», - сказал он.

Эксперт также отмечает, что для борьбы с пиратством в сети правообладателей необходимо обязать продавать контент по более низкой стоимости. При этом цена на него должна устанавливаться на государственном уровне.

«Поскольку обладание исключительными правами - форма монополии, то необходимо в законодательном порядке установить нормы, обязывающие обладателей исключительных прав продавать все за разумные деньги», - отметил Ольшанский.

Вместе с тем, Гадомский считает, что основная причина развития пиратства в Украине – нежелание правообладателей изменять устоявшиеся способы монетизации контента.

«В сети не работают давние способы получения дохода – если в кинотеатре можно было зарабатывать с продажи попкорна, то заставить людей есть его за компьютером уже нельзя. В Украине можно пересчитать на пальцах одной руки ресурсы, на которых можно легально купить контент. Эти ресурсы развиваются и явно не работают в убыток», - сообщил он.

Чем чревато развитие пиратства?

Отсутствие реального прогресса в борьбе с пиратством в области интеллектуальной собственности негативно сказывается не только на правообладателях, но и на имидже страны в целом.

Уже более 10 лет Украина занимает «почетное» место в списке злостных нарушителей авторского права специального отчета 301, ежегодно публикуемого Торговым представительством США (USTR).

В мае прошлого года USTR инициировало расследование в отношении уровня защиты авторских прав, государственного регулирования и практик в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности в Украине. По его результатам Торговое представительство вынесло вердикт: неэффективная защита авторских прав в стране наносит урон экономике США. В то же время, в связи со сложной политической и экономической ситуацией в Украине USTR приняло решение пока не применять никаких санкций.

В компании «Майкрософт Украина» отмечают, что развитие пиратства грозит Украине, в первую очередь, значительным экономическим ущербом.

«В статусе приоритетного иностранного государства Украина может потерять возможность получения льгот от Общей системы преференций – программы поддержки экономического роста развивающихся стран, по которой в США беспошлинно ввозится 3,4 тыс. видов товаров из 130 стран», - сообщили в компании.

При этом, по данным Международного альянса интеллектуальной собственности, в 2012 году из Украины в США по отмеченной программе было ввезено продукции почти на 70 млн долл.

Сумма вроде бы небольшая в государственном масштабе, но экономические санкции являются лишь одной стороной медали. Более значителен тот факт, что данные обстоятельства ставят под угрозу репутацию Украины, а вместе с этим значительно сокращаются иностранные инвестиции в сектор Интернета и IT, в целом.

Эксперты сходятся во мнении, что временное неприменение санкций является не более, чем жестом доброй воли. Остается большая вероятность того, что в отношении Украины будет реализован сценарий, по которому на примере нашей страны продемонстрируют, что происходит с теми, кто не соответствуют стандартам борьбы с пиратством.

Антон Кулиш (УНИАН)