Общий капитал частных домохозяйств в мире достиг $152 трлн

Совокупный капитал частных домохозяйств во всем мире вырос более чем на 14%, до $152 трлн, в прошлом году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на доклад Boston Consulting Group.

Наибольший рост показателя отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме Японии, где он составил 31%, а совокупный капитал достиг $37 трлн.

При расчете капитала в отчете учитывались денежные средства, депозиты, акции и другие активы, принадлежащие домашним хозяйствам, за исключением бизнеса, недвижимости и предметов роскоши.

В отчете также зафиксирован рост числа миллионеров во всем мире. В Северной Америке - более 7,14 млн миллионеров, на втором месте Китай с 2,38 млн миллионеров, третья позиция у Японии - 1,24 млн миллионеров.