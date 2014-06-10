НБУ расширил основания для отнесения банков к проблемным

Соответствующие правки внесены постановлением правления НБУ № 331 в Положение о применении НБУ мер влияния за нарушение банковского законодательства.

Согласно постановлению, одним из критериев отнесения банков к категории проблемных стало невыполнение банком требований законодательства относительно раскрытия информации о владельцах значительной части акций финучреждения.

Кроме того, критериями для отнесения банка к категории проблемных является вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении действий в финансовой сфере контролеров и руководителей банка, а также невыполнение распоряжения НБУ об отстранении от должности должностного лица банка или запрета собственнику банка голосовать на собраниях в объеме его акций.

Банк также может попасть в категорию проблемных в случае конфликта интересов банка, о чем свидетельствует наличие информации о любом виде отношений, противоречащем интересам банка, а также отсутствие согласия и наличие угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов противоречий между органами управления и акционерами банка, которые негативно влияют на его эффективное управление.

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Нацбанк также может отнести банк к проблемным, если против него вынесено судебное решение, выполнение которого может негативно повлиять на репутацию банка или привести к потере более 1% активов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк» сроком на 3 месяца – до 29 августа 2014 года.

29 мая фонд ввел временную администрацию в «Захидинкомбанк», 26 мая – в «Пивденкомбанк», 22 мая – в «Промэкономбанк», 24 апреля – в «Интербанк», 14 марта – в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта – в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января – в банк «Даниэль».