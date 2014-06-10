Таможни с оккупированного Крыма перенесли в Херсон

Кабинет министров Украины принял решение присоединить Крымскую и Севастопольскую таможни Министерства доходов и сборов к Херсонской таможне.

Соответствующее распоряжение №535-р от 4 июня "О реорганизации некоторых территориальных органов Министерства доходов и сборов" опубликовано на сайте правительства.

"Реорганизовать Крымскую и Севастопольскую таможни Министерства доходов и сборов путем их присоединения к Херсонской таможне Министерства доходов и сборов", - сказано в распоряжении.

Согласно сообщению, Кабмин поручил министерству провести в установленном порядке мероприятия, связанные с реорганизацией Крымской и Севастопольской таможен, и обеспечить выполнение Херсонской таможней функций, возлагаемых на указанные таможни.

Данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, аннексия Крыма сразу же затруднила осуществление налоговых платежей, а также администрирование таможенного дела на территории полуострова.

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Министерство финансов приняло единственно доступное решение – оставить налоги и сборы, администрируемые в Крыму, в распоряжении крымчан, поскольку все платежи по линии Казначейства оказались невозможны. Вместе с тем, Миндоходов выступило с предложением к предпринимателям, имеющим бизнес в Крыму, перерегистрировать его на территории любой другой области Украины или в Киеве, чтобы иметь возможность платить налоги в соответствии с законодательством Украины. По состоянию на середину апреля такой возможностью воспользовались 250 налогоплательщиков.

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4 июня Кабмин объявил о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований. Главой службы правительство назначило действующего первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса, его первым заместителем – заместителя министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований, Владимира Хоменко и еще одним заместителем – в прошлом руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.