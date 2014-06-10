США выделяют Украине еще $48 млн помощи

США выделяют Украине еще 48 млн долларов в качестве дополнительной помощи на усиление обороноспособности, экономическую стабилизацию, проведение конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

"Как сказал вице-президент (США Джо Байден), у нас есть дополнительные 48 млн долларов, которые мы даем на поддержку Украины в следующих сферах - во-первых, в сферах экономической стабилизации и возобновления экономики. Я думаю, что у нас будут целевые программы в восточной Украине. Антикоррупционные меры - также ключевые меры для США и для народа Украины. Поддержка политических и конституционных реформ, особенно децентрализация. Четвертое - это энергобезопасность и эффективность. И последнее и очень важное - это сфера безопасности", - сказала Нуланд.

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По ее словам, она обсудила механизмы координации этой поддержки с правительством.

"США рады поддерживать народ Украины в тот момент, когда вы начинаете новый период", - подчеркнула Нуланд.