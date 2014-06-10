Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе динамика евровалюты на международном рынке может быть нисходящей на фоне последних решений ЕЦБ о снижении трех ставок и запуске новой программы LTRO, что свидетельствует о намерении оказывать поддержку слабости евро, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, дополнительное давление на европейскую валюту будет оказывать ожидающаяся к публикации статистика из США по розничным продажам и заявкам по безработице - предварительные данные свидетельствуют об их улучшении.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке на текущей неделе может колебаться в диапазоне 1,3450 – 1,3640. Средний курс продажи наличного евро, при стабильном курсе доллара США, может составить 16,4 – 16,63 грн.

На текущей неделе гривня, вероятно, незначительно укрепится. Но значительного оптимизма на валютном рынке ожидать не стоит в связи с сохраняющейся нестабильностью в восточной части Украины. Средний курс продажи наличного доллара на неделе может колебаться в диапазоне 11,85 – 12,1 грн.

Динамика рубля на текущей неделе может сохраниться негативной, что в основном будет обусловлено укреплением гривни. Однако сдерживать темпы снижения рубля в Украине будет его рост против доллара США на международном рынке на прошлой неделе. Средний курс продажи наличного рубля в Украине в этот период может быть в диапазоне 0,345 – 0,351 грн.