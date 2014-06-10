Доллар к закрытию межбанка упал до 11,67 грн
Сегодня на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту упали.
Во вторник, 10 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,8000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 11,5500/11,6700, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1110/16,2495, к 12:00 цены ушли вниз до 16,0000/16,0720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6425/15,8090.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3443/0,3473, к 12:00 сузился спрэд до 0,3435/0,3450. К закрытию торгов цены упали до 0,3385/0,3400.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3593/95, а 15:00 понизились до 1,3543/45.
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Как сообщал УНИАН, на предыдущей сессии в пятницу, 6 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,8500/11,9000.
Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов поднялись до 16,1640/16,2360.
Рублевый рынок закрылся котировками 0,3409/0,3421.