Доллар к закрытию межбанка упал до 11,67 грн

Во вторник, 10 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены снизились до 11,8000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 11,5500/11,6700, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1110/16,2495, к 12:00 цены ушли вниз до 16,0000/16,0720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6425/15,8090.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3443/0,3473, к 12:00 сузился спрэд до 0,3435/0,3450. К закрытию торгов цены упали до 0,3385/0,3400.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3593/95, а 15:00 понизились до 1,3543/45.

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Как сообщал УНИАН, на предыдущей сессии в пятницу, 6 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,8500/11,9000.

Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов поднялись до 16,1640/16,2360.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3409/0,3421.