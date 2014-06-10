У Яценюка разработали новый законопроект о борьбе с коррупцией

Министерство юстиции Украины разработало новый законопроект "Об основах предупреждения и противодействия коррупции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Министерство юстиции разрабатывает новый проект закона об основах предупреждения и противодействия коррупции. Тот закон, который действует сегодня, не отвечает ни требованиям времени, ни ожиданиям общества. Закон не регулирует вопросы противодействия конфликтов интересов, а также четко не определяет процедуру декларации доходов и имущества чиновников", - сказал Рябошапка.

Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает создание отдельного антикоррупционного органа, который будет коллегиальным и состоять из пяти членов. Основной его функцией планируется сделать осуществление контроля за действиями чиновников, проверку соответствия реальности задекларированных ими доходов, отметил Рябошапка.

Он сообщил, что антикоррупционный законопроект 13 июня будет обнародован на сайте Минюста для общественного обсуждения.

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В свою очередь исполнительный директор Transparency International Украина Алексей Хмара добавил, что этот законопроект предусматривает смену процедуры декларации доходов чиновниками и введение административной ответственности за недостоверную информацию в таких декларациях. В частности, предполагается, что госслужащие будут заполнять декларации в электронном виде, документы будут доступными для просмотра всем желающим.

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