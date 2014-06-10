Банк «Золотые ворота» закрыл кассы и ввел ограничения на снятие наличных

Входящий в группу небольших финучреждений банк «Золотые ворота» с 10 июня закрыл все кассы банка и ввел ограничения на снятие наличных на уровне 200 грн в день, сообщается на сайте банка.

«Кассы банка с клиентами временно не работают. Установлен лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов банка "Золотые ворота» в размере 200 гривень на протяжении одного операционного дня», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что в Харькове будут работать два банкомата банка.

Как сообщал УНИАН, в конце мая банк «Золотые Ворота» обратился в Национальный банк Украины с просьбой предоставить стабилизационный кредит на сумму 100 млн грн для поддержания ликвидности банка в условиях оттока депозитов.

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Справка УНИАН. Банк «Золотые Ворота» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

Основными акционерами банка с долей 24,99% являются «Владимир-Волынская птицефабрика», Яков Кузнецов (19,1502%), Вадим Вишневский (12,1852%), Евгений Черняк (10,0654%).

