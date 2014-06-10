Госстат подтвердил падение ВВП Украины в первом квартале на 1,1%

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года), по уточненным данным Государственной службы статистики, составил 1,1%, что соответствует предварительным оценкам, обнародованным 30 апреля, сообщается на сайте ведомства.

При этом Госстат ухудшил оценку ВВП по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года: с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2,1%, в то время как по предварительным данным спад был на уровне 2%.

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Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

Кабинет министров прогнозирует падение экономики Украины в 2014 году на 5%. Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году - на 2,2%.

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По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту на уровне до 3%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд ожидает роста реального ВВП в 2015 году до 2%.