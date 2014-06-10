Вкладчикам банка Курченко уже вернули 462,3 млн гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемого "Реал Банка" 462,3 млн грн, или 85,4% суммы, подлежащей возмещению в пределах гарантированной суммы, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Фонд напомнил, что с 21 мая осуществляет ликвидацию «Реал Банка», в связи с чем с 28 мая начал выплаты вкладчикам банка через отделения «УкрСиббанка». Также ликвидатор принимает требования кредиторов, имеющих документально подтвержденные требования к банку.

В настоящее время ликвидатор банка продолжает инвентаризацию и оценку его имущества, в результате чего будет сформирована ликвидационная масса для продажи и удовлетворения требований кредиторов в очередности по законодательству.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временные администрации в «Реал Банк» и «Брокбизнесбанк» 3 марта на основании решений Нацбанка о признании этих банков неплатежеспособными.

Ключевым инвестором «Реал Банка» является собственник «Брокбизнесбанка», принадлежащего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

«Реал Банк» работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу небольших финучреждений.