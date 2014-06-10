Украина 17 июня получит от ЕС 500 млн евро

Еврокомиссия 17 июня перечислит Украине 500 млн евро в рамках программы европейской макрофинансовой помощи.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Еврокомиссией от имени ЕС сегодня, 10 июня.

Еврокомиссия сегодня заняла 500 млн евро на рынках капитала для финансирования транша кредита Украине в соответствии с новой программой макрофинансовой помощи.

«Финансирование было увеличено путем апрельского выпуска 10-летних облигаций ЕС в размере 2,6 млрд евро, увеличив его до 3,2 млрд евро. Выручка от сегодняшней операции будет выделена Украине 17 июня, которое является окончательной датой расчетов операции”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.

13 мая Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет.

Как отметили в Еврокомиссии, новая программа объемом в 1 млрд евро будет осуществляться одновременно с программой выделения помощи объемом 610 млн евро, утвержденной еще в 2010 году, но так и не реализованной по причине несогласованности действий с предыдущими властями страны.

20 мая Украина получила первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро.



