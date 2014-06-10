Украина 17 июня получит от ЕС 500 млн евро
Еврокомиссия сегодня заняла 500 млн евро на рынках капитала для финансирования транша кредита Украине
Еврокомиссия 17 июня перечислит Украине 500 млн евро в рамках программы европейской макрофинансовой помощи.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Еврокомиссией от имени ЕС сегодня, 10 июня.
Еврокомиссия сегодня заняла 500 млн евро на рынках капитала для финансирования транша кредита Украине в соответствии с новой программой макрофинансовой помощи.
«Финансирование было увеличено путем апрельского выпуска 10-летних облигаций ЕС в размере 2,6 млрд евро, увеличив его до 3,2 млрд евро. Выручка от сегодняшней операции будет выделена Украине 17 июня, которое является окончательной датой расчетов операции”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.
13 мая Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет.
Как отметили в Еврокомиссии, новая программа объемом в 1 млрд евро будет осуществляться одновременно с программой выделения помощи объемом 610 млн евро, утвержденной еще в 2010 году, но так и не реализованной по причине несогласованности действий с предыдущими властями страны.
20 мая Украина получила первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро.