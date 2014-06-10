Минфин привлек в госбюджет 2,4 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 10 июня, привлекло в госбюджет 2,351 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основную долю средств в 2,030 млрд грн Минфин привлек в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 2 года под 16,95% годовых, удовлетворив шесть поданных заявок инвесторов. Также Минфин привлек 29,784 млн грн, разместив гривневые облигации на 6 месяцев под 15% годовых по двум из трех поданных заявок и 291,285 млн грн, разместив гривневые облигации на 3 месяца под 12% годовых по одной из трех поданных заявок

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует провести в июне еще два аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На плановом аукционе во вторник, 3 июня, министерство привлекло в госбюджет 2 млрд грн..

По оперативным данным Госказначейства на 2 июня, с начала года в госбюджет поступило 80,239 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга - 16,664 млрд грн.

По состоянию на 10 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 299,325 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,264 млрд грн, в собственности банков - 86,680 млрд грн, нерезидентов - 16,198 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.