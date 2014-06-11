ФГИ срывает аукцион по продаже акций государственного завода, который контролирует Фирташ

В настоящее время Фонд Госимущества Украины выставил на продажу 2 пакета акций ПАО «Сумыхимпром» – 2,2% и 5% со стартовой ценой 9,746 млн грн и 21,734 млн грн соответственно. Торги должны состоятся 12 июня, для их проведения ФГИ была выбрана малоизвестная структура – «Восточно-европейская фондовая биржа», зарегистрированная в Киеве.

Как сообщил УНИАН представитель инвестиционной компании «Бизнес-Инвест» Александр Винниченко, его компания заинтересовалась покупкой указанных пакетов акций.

«Согласно процедуре, предусмотренной законодательством, покупатели должны подать заявку и всю надлежащую документацию на биржу, чтобы быть допущенными к торгам за акции предприятия. Однако, при обращении президента «Бизнес-Инвеста» в офис «Восточно-европейской фондовой биржи» возникла нелепая ситуация: сотрудники биржи усердно делали вид, что заняты обслуживанием других клиентов, один из которых провел в кабинете менеджера биржи более двух часов, а представителя «Бизнес-Инвеста» упорно «не замечали» в течение почти целого дня! Затем, около 18 часов, работники биржи объявили, что рабочий день окончен, и, позвав охрану, пытались вытолкать представителя нашей инвестиционной компании из помещения. Для фиксации фактов противоправных действий руководителя и сотрудников биржи представители «Бизнес-Инвест» были вынуждены вызвать наряд милиции».

Согласно правилам проведения подобных аукционов, 11 июня у всех потенциальных покупателей – последний шанс подать документы, чтобы стать участниками торгов. Таким образом, нынешние торги могут пройти по схеме «с одним участником» - когда, используя различные уловки, ФГИ сознательно отсеивает желающих купить акции с целью занижения их стоимости. Подобные схемы были широко распространены во времена президентства Януковича (в частности, по схожей схеме продавался «Укртелеком»), и внедрялись они при нынешнем главе Фонда Госимущества Александре Рябченко (он так и не был смещен с занимаемой должности после бегства экс-президента из страны).

«Крайний срок подачи заявок – с 9 утра до 13 часов дня 11 июня, - отмечает Александр Винниченко. – Если клерки биржи в течение этих 4 часов смогут сделать вид, что «заняты», и не станут принимать документы от потенциальных участников торгов, то аукцион либо будет сорван, либо будет фиктивным, и акции будут проданы по минимальной цене, а государство ничего на этом не заработает. Для проведения прозрачной приватизации «Сумыхимпром» с привлечением всех заинтересованных инвесторов требуется немедленное вмешательство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также руководства Фонда госимущества».

Между тем, «Восточно-европейскую фондову биржу» - организацию, не известную в украинских деловых кругах – по данным представителей «Бизнес-Инвеста» контролирует разыскиваемый правительством США по обвинениям в коррупции олигарх Дмитрий Фирташ.

Напомним, украинское правительство приняло решение приватизировать «Сумыхимпром» 24 января этого года. Как сообщалось тогда со ссылкой на главу ФГИ Александра Рябченко, стартовая цена 100% акций «Сумыхимпрома» должна была составить 405-406 млн грн.. В это же время управляющий директор компании Дмитрия Фирташа Group DF Борис Краснянский сообщил журналистам, что Group DF заинтересована в покупке предприятия.

ПАО “Сумыхимпром” – крупный украинский производитель минеральных удобрений и другой химической продукции. Как ранее сообщали СМИ, предприятие с 2011 года находится под фактическим контролем Фирташа – с тех пор, как его руководителем стал бывший менеджер компании олигарха Ostchem Игорь Лазакович.