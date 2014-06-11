Всемирный банк прогнозирует значительный спад в экономике СНГ

Экономику стран СНГ ждут непростые времена. Об этом говорится в новом докладе, который опубликовал Всемирный Банк /ВБ/, передает ПРАЙМ.

"Среди развивающихся стран СНГ наблюдается замедление темпов экономического роста", - говорится в исследовании. В числе основных факторов, приведших к такому положению, его авторы называют "замедление развития в государствах, являющихся основными торговыми партнерами (речь в данном случае идет, прежде всего, о России и Китае), геополитические трения, снижение цен на металлы и минералы".

Читайте такжеВ ВР зарегистрировали проект постановления о выходе из СНГКроме того, "замедление активности в России и Китае привело к сдерживанию роста в Казахстане, для которого эти государства являются основными торговыми партнерами". Наряду с этим отмечается, что по разным причинам снижение показателей будет происходить практически во всех странах региона.

Если в 2013 году, по предварительным оценкам, темпы роста регионального ВВП должны были составить 4%, то в нынешнем, по прогнозу ВБ, они могут снизиться до 2,2%.

Читайте такжеРоссия пригрозила Украине «жесткими мерами» из-за ЕС и выхода из СНГПравда, такое ухудшение не должно быть продолжительным. Специалисты банка считают, что уже в следующем году этот показатель поднимется до 4,6%, а в 2016-м - до 4,9%.