ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Мировую экономику в ближайшее время ожидает небольшой спад. Об этом говорится в новом докладе, который опубликовал Всемирный Банк /ВБ/, передает ПРАЙМ.

"Мировая экономика в нынешнем году идет по ухабистому пути. Это связано с плохой погодой в США, неустойчивостью финансовых рынков и конфликтом в Украине. В результате темпы роста мирового ВВП в 2014 году понижены с январского прогноза в 3,2% до 2,8%", - говорится в докладе.

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Тем не менее, у представителей ВБ есть основания полагать, что разные группы стран постепенно улучшают свою экономику. Правда, делают они это с различными скоростями. В частности, развитые государства, по мнению экспертов, "находятся на пути к восстановлению".

Читайте такжеГосстат подтвердил падение ВВП Украины в первом квартале на 1,1%В развивающихся странах, считают эксперты ВБ, ситуация гораздо менее однозначная. Они полагают, что "третий год подряд рост не дотянет до отметки в 5%. Правда, в обозримом будущем этот рубеж все-таки будет преодолен, и в следующем году темпы роста ВВП данной категории стран составит 5,4%, а в 2016-м - 5,5%.